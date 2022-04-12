О ситуации в Харьковской области на утро 12 апреля 24 канал сообщает со ссылкой на информацию от областной военной администрации.

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Ситуация с атаками врага в Харьковской области

В Харькове оккупанты продолжают обстреливать гражданское население.

Россияне из реактивных систем залпового огня начали разбрасывать по городу мины замедленного действия.

– отметили в ОВА.

Вечером 11 апреля войска государства-агрессора нанесли удар по 16-этажке. За ночь и день обстрелов в области больше 30 мирных людей получили травмы, еще 8 погибли.

Что касается области, то продолжаются бои на Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском и Чугуевском районах.

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