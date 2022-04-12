Про ситуацію У Харківській області станом на ранок 12 квітня 24 канал повідомляє з посиланням на інформацію від обласної військової адміністрації.

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Ситуація з атаками ворога на Харківщині

У Харкові окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення.

Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту міни уповільненої дії,

– зазначили в ОВА.

Увечері 11 квітня війська держави-агресорки завдали удару по 16-поверхівці. За ніч і день обстрілів в області понад 30 мирних людей отримали травми, ще 8 – загинули.

Щодо області, то тривають бої на Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському та Чугуївському районах.

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