Оккупанты массированно атакуют Харьков с помощью КАБ: есть разрушения и жертвы

В полдень 1 июля Харьков подвергся вражескому обстрелу. Россияне ударили по городу авиабомбами.

Местные власти сообщают о разрушениях, вызванных атакой.

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Что известно об обстреле Харькова?

Прежде всего, отметим, что в Воздушных силах предупреждали об угрозе пусков авиабомб на Харьковщину. В 15.49 мэр города Игорь Терехов проинформировал об атаке КАБа по Киевскому району Харькова. Там прилетело по частному дому.

Известно о раненых. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали 6 человек, в том числе 16-летний парень. Впоследствии стало известно и о попадании в Слободском районе. Через несколько минут поступила информация о прилете на границы Новобаварского и Основянского районов Харькова.

Ситуационным центром зафиксировано 5 ударов по городу – три из них в Основянском районе, два в Киевском. Информация требует подтверждения, обследование мест возможных попаданий продолжается,

– написал Терехов в 16:32.

После этого появилась информация о двух погибших в результате удара по Новобаварскому району. Один из них – 15-летний парень.

Заметим, что 29 июня российские войска тоже нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Попадания зафиксированы в Холодногорском районе города. Тогда погибла 23-летняя девушка, еще 12 человек получили ранения.

Ранее, 28 июня, оккупанты также атаковали Харьков. Утром около 8:38 ударный дрон попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города. По уточнению начальника ОВА Олега Синегубова, удар пришелся между 7-м и 8-м этажами.

Во второй половине дня был зафиксирован еще один удар БпЛА по городу – на этот раз в Шевченковском районе, где также повреждено жилое здание.