Целенаправленный удар: в Харькове попрощались с полицейскими, которые погибли, спасая гражданских
- В Харькове попрощались с полицейскими Юлией Келебердой и Евгением Калганом, которые погибли во время эвакуации гражданских.
- Россияне прицельно ударили по маркированной машине правоохранителей, в результате чего погибли двое полицейских, еще один правоохранитель и двое гражданских получили ранения.
В Харькове попрощались с полицейскими спецподразделения "Белые Ангелы" – 23-летней Юлией Келебердой и 39-летним Евгением Калганом, которых россияне целенаправленно убили "Ланцетом" 20 февраля во время эвакуации гражданских в Великобурукской общине.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что полицейские успели спасти 2 гражданских до того, как враг прицельно ударил по маркированной машине правоохранителей.
Почему россияне намеренно убили правоохранителей в Харьковской области?
У каждого из них осталась семья: у Юлии – родители, у Евгения – жена, сын, дочь и родители.
На прощание с Юлией и Евгением пришло много людей, коллеги из других организаций тоже приехали отдать им последний долг. Также присутствовали люди, которых когда-то эвакуировали именно Юлия и Евгений – хотя прощания проходили в разные дни.
К их могилам еще долго будет идти бесконечная очередь благодарных людей, которые остались живыми благодаря их действиям.
Много друзей, коллег и журналистов ездили вместе с Юлией и Евгением на эвакуационные миссии – и каждый раз они заботились о других.
С ними было спокойно и безопасно – и тем мучительнее эта трагедия, это убийство. Память об этих людях будет вечной – для многих они до сих пор как живые,
– сказала Анна Черненко.
Что еще известно об обстрелах Харьковской области?
- Российские военные совершили атаку беспилотником по селу Верхняя Роганка на Харьковской области, в результате чего пострадали пять человек, среди них двое детей.
- Из-за обстрела загорелся жилой дом. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту атаки открыто уголовное производство.
- Вечером 26 февраля российские дроны нанесли удар по частному сектору поселка Подсреднее Купянского района на Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.