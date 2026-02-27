Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что полицейские успели спасти 2 гражданских до того, как враг прицельно ударил по маркированной машине правоохранителей.

Почему россияне намеренно убили правоохранителей в Харьковской области?

У каждого из них осталась семья: у Юлии – родители, у Евгения – жена, сын, дочь и родители.

На прощание с Юлией и Евгением пришло много людей, коллеги из других организаций тоже приехали отдать им последний долг. Также присутствовали люди, которых когда-то эвакуировали именно Юлия и Евгений – хотя прощания проходили в разные дни.

К их могилам еще долго будет идти бесконечная очередь благодарных людей, которые остались живыми благодаря их действиям.

Много друзей, коллег и журналистов ездили вместе с Юлией и Евгением на эвакуационные миссии – и каждый раз они заботились о других.

С ними было спокойно и безопасно – и тем мучительнее эта трагедия, это убийство. Память об этих людях будет вечной – для многих они до сих пор как живые,

– сказала Анна Черненко.

Что еще известно об обстрелах Харьковской области?