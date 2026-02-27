Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що поліцейські встигли врятувати 2 цивільних до того, як ворог прицільно вдарив по маркованій машині правоохоронців.

Чому росіяни навмисно вбили правоохоронців на Харківщині?

У кожного з них залишилася родина: у Юлії – батьки, у Євгена – дружина, син, донька і батьки.

На прощання з Юлією і Євгеном прийшло багато людей, колеги з інших організацій теж приїхали віддати їм останню шану. Також були присутні люди, яких колись евакуювали саме Юлія і Євген – хоча прощання проходили в різні дні.

До їхніх могил іще довго буде йти нескінченна черга вдячних людей, які лишилися живими завдяки їхнім діям.

Багато друзів, колег і журналістів їздили разом з Юлією і Євгеном на евакуаційні місії – і кожного разу вони дбали про інших.

З ними було спокійно і безпечно – і тим боліснішою є ця трагедія, це вбивство. Пам'ять про цих людей буде вічною – для багатьох вони досі як живі,

– сказала Анна Черненко.

