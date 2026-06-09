Погибли 3 человека, среди них – 22-летняя беременная: последствия страшной атаки по Чугуеву 5 ракетами

В результате российского обстрела центра Чугуева погибли три человека и повреждены жилые дома. Враг выпустил по городу 5 ракет, предварительно, типа Х-59.

Очевидцы и родственники погибших рассказали о подробностях трагедии журналистке 24 Канала Анне Черненко.

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Что известно о жертвах ракетного удара?

Удар пришелся на центр города, где находился рынок и жилой квартал. Из-за этого погибли двое мужчин, 56 и 70 лет, и беременная женщина, которой было 22 года. Ракета ударила в нескольких метрах от окон ее квартиры.

56-летний мужчина жил в частном секторе и просто вышел на улицу, но не успел дойти до укрытия.

Я была в доме и упала на пол. А он был на улице, и принял этот удар на себя... Я так думаю, он услышал что-то. Я не слышала звука ракеты вплоть до момента взрыва,

– сказала жена погибшего Елена Заховаева.

Сейчас эксперты работают над точным установлением типа ракет, потому что это могут быть модификации и не всегда сразу точно можно установить детали.

Реакция очевидцев трагедии в Чугуеве: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в Харьковской области?

Российская армия активизировала удары по логистическим путям между Сумами и Харьковом, чтобы заблокировать транспортное сообщение между областями. С начала месяца под вражеским огнем оказался участок возле Богодухова, расположенный в 20 километрах от границы.

Целью этих атак является дестабилизация критической инфраструктуры и осложнение перевозок военных и гражданских грузов. Из-за повышенной опасности на автодорогах водителям советуют планировать маршруты и оперативно реагировать на угрозы.