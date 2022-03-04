Снова раненые и множество уничтоженной инфраструктуры: последствия обстрела Изюма 3 марта

Накануне российские оккупанты обстреляли городок Изюм в Харьковской области. Снова от рук рашистов пострадали люди, а разрушения мирной инфраструктуры зашкаливают.

Об этом рассказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. По его словам, в результате атак 3 марта пострадали, по меньшей мере, 4 человека. Все они сейчас находятся на лечении в Изюмской центральной городской больнице Песчанской Богоматери.

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Вечернюю школу,

Спорткомплекс "Локомотив",

Медучилище,

Дистанция колеи ПЧ-5 (структурное подразделение железной дороги, занимающееся содержанием путей).

Может ПЧ-5 это натовская база?

– удивляется Владимир Мацокин.

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