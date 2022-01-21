На трассе Харьков – Лозовая смяло автомобиль: водителя из салона вырезали – фото с места ДТП

Возле села Погорелое на Харьковщине не поделили трассу автомобиль ЗАЗ "Таврия" и рейсовый автобус МAN. Легковушка смяла наголову.

Происшествие произошло в Чугуевском районе Харьковской области 21 января утром. Автомобиль и рейсовый автобус "Беспаловка – Харьков" столкнулись лоб в лоб.

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Водителя из авто вытаскивали

По информации ГСЧС Харьковщины, в результате аварии пострадал 41-летний водитель "Таврии". Легковушка сильно смялась от удара, поэтому мужчину из салона пришлось вырезать с помощью специальных инструментов.

Автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Харьковской области / Фото ГСЧС Харькова

На место прибыла машина "скорой". Медики доставили пострадавшего в Харьковскую больницу СМП.

Водителя из разбитого авто доставали спасатели / Фото ГСЧС Харькова

В салоне автомобиля находились еще 2 пассажира. Из них травмировался 44-летний мужчина, которого тоже отвезли в медучреждение.

Повезло водителю автобуса и людям, которых он перевозил. Ни один человек из 25, находившихся в салоне МАN, не пострадал.

Автомобиль врезался в автобус на трассе возле Харькова: смотрите видео

Обстоятельства автопроисшествия

По информации харьковской полиции, в аварии виноват водитель "Таврии". Он выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус.

На месте работали следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Авария на трассе в Харьковской области с автобусом и легковушкой / Фото Нацполиции

ДТП с агрессивным пассажиром в Одессе

Недавно другое происшествие произошло на перекрестке улиц Черняховского и Говорова в Одессе. Водитель BMW совершал поворот и не пропустил Lada Samara, которая двигалась по главной дороге.

Столкновения не удалось избежать. Разъяренный пассажир "ВАЗа" выскочил из автомобиля и пытался поколотить всех, кто попадался ему под руку. С десяток пинков досталось и автомобилю нарушителя.

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Гоняться за водителем агрессивному пассажиру не помешала даже рана на голове – во время столкновения он ударился головой об стекло. Успокоить хулигана удалось только по прибытии 4 экипажей полиции на место происшествия.

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