"Она проснулась на крыше": сестра раненой в Богодухове рассказала о российской атаке
- В результате российского удара по частному дому в Богодухове погиб мужчина и трое детей, уцелела только беременная мать.
- Беременную женщину отбросило взрывом на крышу другого дома, она выжила, ее состояние эмоционально тяжелое, но с ребенком все хорошо.
В ночь на 11 февраля российская армия ударила по частному дому в Богодухове, что на Харьковщине. Из семьи уцелела только беременная мать, которая решила лечь спать в другой комнате от мужа и троих детей.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала сестра раненой Александра Бражник.
Что известно об ударе вражеского БпЛА по частному дому?
По словам сестры раненой Александры Бражник, в результате российского удара в ночь на 11 февраля погиб ее зять, который демобилизовался из-за ампутации ноги и трое племянников.
В этом доме погиб наш зять. Он служил, остался без ноги. Погибло трое детей – это наши племянники. Мирослава – первого января ей отметили год рождения, два мальчика – Ваня и Владик – им было по два года. С этим жить невозможно. Мы не знаем как мы справимся,
– признается она.
Александра говорит, что беременную сестру отбросило на крышу другого дома.
"Проснулась, говорит, я не знаю как оказалась на крыше. Она хотела лезть за детьми, но сосед не пустил ее туда. Чудом она осталась живой. Чудом. Она сейчас на успокоительных, состояние ее очень эмоционально тяжелое", – добавила она.
По словам сестры, сейчас женщина находится на 35-м месяце беременности – совсем скоро должна рожать. Медики говорят, с ребенком все хорошо.
Напомним, семья поселилась в этом доме совсем недавно. Ранее семья жила в Золочеве, впрочем из-за ситуации с безопасностью была вынуждена эвакуироваться в Богодуховскую общину.
Удар по Богодухову 10 февраля: что известно
Россия ударила по Богодухову около 23:30 10 февраля.
Предварительно, враг нанес удар БпЛА типа "Герань-2".
Двое двухлетних мальчиков, годовалая девочка и их 34-летний отец погибли.
Мать получила взрывное ранение, черепно-мозговой травмы, контузии и ожогов.
Также острой реакции на стресс испытала 73-летняя соседка.