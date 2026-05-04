В сети показали видео удара по Мерефе, который убил 5 человек

Утром 4 мая Россия нанесла смертельный удар по Мерефе на Харьковщине. Видео прилета по городу распространили в соцсети.

Так, момент удара по Мерефе показал телеграм-канал Kharkiv 1654.

Что известно о российском ударе по Мерефе?

По данным прокуратуры, около 09:35 оккупанты атаковали Мерефу баллистической ракетой типа "Искандер".

В результате атаки на город погибли 5 человек – мужчины 50 и 63 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.

В прокуратуре сообщают о 19 пострадавших, а глава ОГА Олег Синегубов пишет о 18.

Четверо из них, по словам чиновника, госпитализированы в тяжелом состоянии. еще 12 человек получили взрывные травмы средней тяжести, у двух пострадавших – острая реакция на стресс.

Известно, что ракета попала в дорожное покрытие. В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, помещения СТО, транспортные средства.

Россия развивает воздушные средства для атак на Украину

ГУР обнародовало данные о российском дроне "Клин", который работает с элементами искусственного интеллекта.

Беспилотник имеет форму "дельта-крыла", длину 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.

Он оснащен электродвигателем и двумя аккумуляторами.

Главная особенность – система машинного зрения на базе Nvidia Jetson TX2, которая позволяет дрону самостоятельно находить и поражать цели без постоянного управления оператором.

Подобные технологии уже используют и в других российских дронах, в частности "Ланцет" и "Герань-2".

Для навигации применяются коммерческие модули и контроллеры различного производства, в частности из США, Китая, Австралии, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

"Клин" может нести боевую часть до 5 килограммов (фугасную или кумулятивную) и развивать скорость до 300 километров в час во время атаки.