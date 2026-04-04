В одном из районов Харькова упал беспилотник, ранен ребенок
- Российские беспилотники атаковали Харьков – по предварительной информации возник пожар.
- В результате российского обстрела пострадали по меньшей мере три человека.
Российские беспилотники утром 4 апреля атаковали Харьков. В городе фиксируют падение обломков, также известно о по меньшей мере нескольких пострадавших.
Об этом сообщает городской глава Игорь Терехов.
Какие детали атаки на Харьков известны?
Игорь Терехов сообщил о фиксации падения обломков российского дрона в Киевском районе города.
Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании БПЛА в Немышлянском районе Харькова. На месте удара, по его словам, возник пожар.
Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до трех человек. Две женщины испытали острую реакцию на стресс. Врачи оказывают им помощь,
– отметил он.
Чиновник заверил, что на месте попадания сейчас работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий пожара.
Также сообщили о падении "Шахеда" в Слободском районе. В результате атаки ранен ребенок. У 11-летней девочки взрывное ранение бедра. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.
Что известно об обстреле Украины?
- Всего этой ночью Россия запустила 286 ударных беспилотников по Украине, 260 из них были сбиты силами ПВО. По меньшей мере 11 дронов попали в цели на 10 локациях, также на 6 других локациях упали обломки сбитых целей.
- В частности, вражеские беспилотники атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. По предварительным данным, зафиксированы прямые попадания, в результате чего на объектах вспыхнули пожары.
- Также ранее в Сумах прогремели по меньшей мере три взрыва из-за атаки вражеских дронов. Российские беспилотники попали в жилой сектор, вызвав пожар на верхних этажах многоэтажки в городе.