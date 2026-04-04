В одном из районов Харькова упал беспилотник, ранен ребенок

Российские беспилотники утром 4 апреля атаковали Харьков. В городе фиксируют падение обломков, также известно о по меньшей мере нескольких пострадавших.

Об этом сообщает городской глава Игорь Терехов.

Какие детали атаки на Харьков известны?

Игорь Терехов сообщил о фиксации падения обломков российского дрона в Киевском районе города.

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании БПЛА в Немышлянском районе Харькова. На месте удара, по его словам, возник пожар.

Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до трех человек. Две женщины испытали острую реакцию на стресс. Врачи оказывают им помощь,

– отметил он.

Чиновник заверил, что на месте попадания сейчас работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий пожара.

Также сообщили о падении "Шахеда" в Слободском районе. В результате атаки ранен ребенок. У 11-летней девочки взрывное ранение бедра. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.

