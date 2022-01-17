Выбрали нового судью для мажора по ДТП в Харькове: быстро ушла на больничный

Для дела о сокрушительном ДТП с мажором в Харькове выбрали нового судью – Юлию Сиренко. Она тоже не может проводить заседания.

Это объяснили тем, что сейчас находится на больничном. Об этом 17 января рассказали Червонозаводском райсуде Харькова. Именно там должны продлить содержание под стражей 16-летнему подозреваемому.

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Заболела через три дня

По словам представительницы суда, новую судью автоматически выбирала система еще 14 января. А больничный у Сиренко началось через три дня, в понедельник.

Прокуроры подали ходатайство о продлении содержания под стражей. Останется ли подросток в СИЗО, суд должен решить уже 19 января.

Снова избрали нового судью

Из-за больничного Сиренко, снова пришлось избрать новую служительницу Фемиды. Путем автоматизированного распределения указанного ходатайства для рассмотрения ходатайства определили судью Благу Ирину.

Сейчас о ее самочувствии и готовности провести заседание ничего не сообщали. Поэтому, вероятно, заседание все же состоится.

В прокуратуре сказали, что он не выйдет

13 января сообщили, что судья Татьяна Янцовская заявила о самоотводе от рассмотрения смертельного ДТП с мажором. Впоследствии дело должны были передать другому судье

Однако адвокаты стороны потерпевших были крайне насторожены. Они писали, что дела о преступлениях несовершеннолетних могут рассматривать только судьи определенной квалификации. Мол, в Червонозаводском райсуде таких только двое.

Поэтому была угроза, что дело 16-летнего передадут в другой суд. Если бы это случилось, то ушло бы немало времени на ходатайство в Апелляционный суд. Поэтому подросток мог выйти.

Однако в прокуратуре заявили, что это безосновательные предположения. Там отметили, что в суде есть достаточно служителей Фемиды, чтобы оставить парня в следственном изоляторе.

Главное о ДТП

Речь идет о смертельной аварии, случившейся на проспекте Гагарина еще в октябре. Тогда автомобиль Infiniti с подростком за рулем на скорости летел на красный свет и протаранил другую легковушку. Другой водитель сразу погиб и еще 3 человека попали в больницу.

Сейчас подросток уже признал свою вину и его пребывание за рулем подтвердила экспертиза. Однако в рассмотрении дела постоянно возникают трудности. А СМИ и правозащитники неустанно предполагают, что парень избежит ответственности. Следует отметить, правоохранители акцентируют на том, что подозреваемый точно предстанет перед справедливым судом.

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