Под консульством России в Харькове вспыхнул автомобиль: видео возгорания
Источник:Newsroom
В Харькове под зданием консульства России произошел пожар. Там вспыхнул автомобиль, который был припаркован неподалеку.
Машину пытались погасить собственными силами очевидцы, но также на место немедленно вызвали пожарных. В ГСЧС звонок на этот счет поступил в 11:34.
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Водитель как раз отошел по делам
Очевидцы сообщили, что сначала на улице Максимильяновской раздался громкий "хлопок", а затем начала дымиться Skoda Octavia.
Водителя автомобиля в этот момент на месте происшествия не было. Другие автомобилисты сразу ухватились за свои огнетушители. Они пытались потушить авто, однако это не удавалось. К счастью, уже через несколько минут прибыли пожарные.
Возгорание автомобиля под консульством: смотрите видео
Впоследствии в ГСЧС Харьковщины рассказали журналистам, что огонь охватил весь моторный отсек. Поэтому общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Полностью обуздать пламя удалось примерно за 40 минут.
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Российские дипломаты выехали из Украины
23 февраля российское посольство в Киеве начало "Эвакуацию персонала". Об этом стало известно из российских СМИ, которые пообщались с анонимным источником среди дипломатов.
Однако о таких намерениях в МИД государства-агрессора заявляли и раньше. Там жаловались, что "беспокоятся о безопасности дипломатов". Мол, те якобы "регулярно получают угрозы", а в Украине на это не реагируют.
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Сжигали и вывозили документы
Ночью 23 февраля возле консульства Одессы зажгли костер, в котором сжигали документы. Также были видео с представителями учреждения, которые вывозят из здания какие-то коробки.
Похожая ситуация происходила в консульстве России во Львове. Сначала туда вызвали спасателей, но они по приезду констатировали, что очаг контролируемый. На территорию дипломатического учреждения пожарных, к слову, не пустили.
Что касается представительства России в Харькове, то таких новостей не было. Однако 23 февраля консульство уже было запустелым и без триколора. Местные жители принесли под здание похоронные цветы.
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