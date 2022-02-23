Под консульством России в Харькове вспыхнул автомобиль: видео возгорания

В Харькове под зданием консульства России произошел пожар. Там вспыхнул автомобиль, который был припаркован неподалеку.

Машину пытались погасить собственными силами очевидцы, но также на место немедленно вызвали пожарных. В ГСЧС звонок на этот счет поступил в 11:34.

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Водитель как раз отошел по делам

Очевидцы сообщили, что сначала на улице Максимильяновской раздался громкий "хлопок", а затем начала дымиться Skoda Octavia.

Водителя автомобиля в этот момент на месте происшествия не было. Другие автомобилисты сразу ухватились за свои огнетушители. Они пытались потушить авто, однако это не удавалось. К счастью, уже через несколько минут прибыли пожарные.

Возгорание автомобиля под консульством: смотрите видео

Впоследствии в ГСЧС Харьковщины рассказали журналистам, что огонь охватил весь моторный отсек. Поэтому общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Полностью обуздать пламя удалось примерно за 40 минут.

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Российские дипломаты выехали из Украины

23 февраля российское посольство в Киеве начало "Эвакуацию персонала". Об этом стало известно из российских СМИ, которые пообщались с анонимным источником среди дипломатов.

Однако о таких намерениях в МИД государства-агрессора заявляли и раньше. Там жаловались, что "беспокоятся о безопасности дипломатов". Мол, те якобы "регулярно получают угрозы", а в Украине на это не реагируют.

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Сжигали и вывозили документы

Ночью 23 февраля возле консульства Одессы зажгли костер, в котором сжигали документы. Также были видео с представителями учреждения, которые вывозят из здания какие-то коробки.

Похожая ситуация происходила в консульстве России во Львове. Сначала туда вызвали спасателей, но они по приезду констатировали, что очаг контролируемый. На территорию дипломатического учреждения пожарных, к слову, не пустили.

Что касается представительства России в Харькове, то таких новостей не было. Однако 23 февраля консульство уже было запустелым и без триколора. Местные жители принесли под здание похоронные цветы.

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