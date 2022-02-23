Машину намагалися погасити власними силами очевидці, але також на місце негайно викликали пожежників. До ДСНС дзвінок щодо цього надійшов об 11:34.

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Водій якраз відійшов у справах

Очевидці повідомили, що спершу на вулиці Максимільянівській пролунав гучний "хлопок", а потім почала димітись Skoda Octavia.

Водія автомобіля в цей момент на місці події не було. Інші автомобілісти одразу вхопилися за свої вогнегасники. Вони намагалися загасити авто, проте це не вдавалося. На щастя, вже за кілька хвилин прибули пожежники.

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У ДСНС Харківщини розповіли журналістам, що вогонь охопив весь моторний відсік. Тому загальна площа пожежі становила 2 квадратних метри. Повністю приборкати полум'я вдалося приблизно за 40 хвилин.

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Російські дипломати виїхали з України

23 лютого російське посольство в Києві почало "Евакуацію персоналу". Про це стало відомо з російських ЗМІ, які поспілкувалися з анонімним джерелом серед дипломатів.

Однак про такі наміри у МЗС держави-агресорки заявляли й раніше. Там бідкалися, що "турбуються про безпеку дипломатів". Мовляв, ті нібито "регулярно отримують погрози", а в Україні на це не реагують.

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Спалювали та вивозили документи

Вночі 23 лютого біля консульства Одеси запалили ватру, в якій спалювали документи. Також були відео з представниками установи, які вивозять з будівлі якісь коробки.

Схожа ситуація відбувалася в російському консульстві у Львові. Спершу туди викликали рятувальників, але вони по приїзду констатували, що вогнище контрольоване. На територію дипломатичної установи пожежників, до слова, не пустили.

Щодо представництва Росії в Харкові, то таких новин не було. Проте 23 лютого консульство вже було запустілим і без триколору. Місцеві мешканці принесли під будівлю похоронні квіти.

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