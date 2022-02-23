Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві ресурси. У мережі оприлюднили одразу кілька фото та відео з-під цих будівель.

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Принесли похоронну атрибутику

Організація "Світанок" повідомила в телеграмі, що у Харкові під консульство принесли букет із похоронними квітами. На фото помітно, що там також було послання. На аркуші написано: "Ідіть додому, горілки немає!".



Послання дипломатам, які виїхали / Фото з телеграму "Світанок"

Повна порожнеча у консульстві в Одесі

А ось одеське представництво Росії навіть не отримало такого "прощального подарунка". "7 канал" повідомив, що з будівлі не просто зник триколор, а й усі люди.

На подвір’ї, де ще вночі спалювали документи, також повністю пусто. Єдині, хто ходить біля території – нацгвардійці, які захищають всі дипустанови.

Консульство Росії в Одесі 23 лютого: дивіться відео

Головне про виїзд російських дипломатів

23 лютого російське посольство в Києві почало "Евакуацію персоналу". Про це розповіло російським ЗМІ джерело серед дипломатів.

Та, слід зауважити, це не було несподіванкою, бо про такі наміри у МЗС держави-агресорки заявляли напередодні. Там вирішили вдати, що "турбуються про безпеку дипломатів". Мовляв, вони нібито "регулярно отримують погрози", а в Україні на це не реагують.

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Раніше спалювали документи

Вночі 23 лютого біля консульства Одеси запалили ватру, в якій спалювали документи. Також, ймовірно, представники установи вивозили з будівлі якісь коробки.

Схожа ситуація відбувалася вже в консульстві Росії у Львові. Спершу туди викликали рятувальників, але вони по приїзду констатували, що на території контрольоване вогнище в бочці. На територію дипломатичної установи пожежників, до слова, не пустили.

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