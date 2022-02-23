Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные ресурсы. В сети обнародовали сразу несколько фото и видео из этих зданий.

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Принесли похоронную атрибутику

Организация "Свитанок" сообщила в телеграме, что в Харькове под консульство принесли букет с похоронными цветами. На фото заметно, что там тоже было послание. На листке было написано: "Идите домой, водки нет!"

Послание дипломатам, которые выехали / Фото из телеграма "Свитанок"

Полное запустение консульства в Одессе

А вот одесское представительство России даже не получило такого "прощального подарка". "7 канал" сообщил, что со здания не просто исчез триколор, но и все люди.

Во дворе, где еще ночью сжигали документы, тоже полностью пусто. Единственные, кто ходит по территории – нацгвардейцы, которые защищают все дипучреждения.

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Главное о выезде российских дипломатов

23 февраля российское посольство в Киеве начало "Эвакуацию персонала". Об этом рассказал российским СМИ источник среди дипломатов.

Но, следует отметить, это не было неожиданностью, потому что о таких намерениях в МИД государства-агрессора заявляли накануне. Там решили сделать вид, что "беспокоятся о безопасности дипломатов". Мол, они якобы "регулярно получают угрозы", а в Украине на это не реагируют.

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Ранее сжигали документы

Ночью 23 февраля возле консульства Одессы зажгли костер, в котором сжигали документы. Также, вероятно, представители учреждения вывозили из здания какие-то коробки.

Похожая ситуация уже происходила в консульстве России во Львове. Сначала туда вызвали спасателей, но они по приезду констатировали, что на территории контролируемый костер в бочке. На территорию дипломатического учреждения пожарных, к слову, не пустили.

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