Завершили расследование смертельной аварии с фурой и такси в Харькове: что грозит водителю
Источник:Прокуратура Харьковщины
Завершили досудебное расследование смертельной аварии с опрокидыванием фуры на такси в Харькове. Речь идет о трагическом происшествии, когда погибли 3 человека.
О завершении следствия и передаче дела в суд сообщили в региональном управлении прокуратуры 31 января. Там отметили, что главный подозреваемый, а также инкриминируемая статья не изменились.
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Что грозит водителю фуры
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинение в отношении 49-летнего мужчины. Его будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель нескольких человек.
Пока подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также возможно лишение водительского удостоверения на 3 года.
Место жуткого ДТП с фурой и такси в Харькове / Фото Прокуратуры Харьковщины
Главное об этой трагической аварии
- Ужасный инцидент произошел 25 ноября. Из-за потери управления одна из фур перевернулась и фактически раздавила такси Renault Logan. СМИ сразу сообщили, что есть погибшие.
- Однако лишь впоследствии оказалось, что в легковушке были 3 человека – водитель и пассажирка с 3-летней внучкой. Их тела доставали из изуродованного авто несколько часов.
- На видео момента аварии было заметно, что в ДТП попали сразу 5 автомобилей. Поэтому кроме погибших были еще 5 человек, которых госпитализировали.
- Управлял грузовиком житель Запорожья. Сначала сообщалось, что он был пьян. Однако экспертиза обнаружила в крови не алкоголь, а марихуану и опиаты. Он признался, что употреблял наркотики за день до трагедии.
- 20 января суд продлил меру пресечения в виде содержания мужчины под стражей до конца февраля.
Читайте полный текст сообщения Прокуратуры Харьковщины:
Завершено досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли три человека. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен обвинительный акт в суд в отношении 49-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
Напомним, что 25 ноября 2021 года около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Nubira" и грузовика "MAN" с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги "Харьков – Липцы" и пересек перекресток на красный сигнал светофора.
После столкновения указанных автомобилей грузовик с полуприцепом перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси марки "Renault Logan".