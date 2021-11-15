В ГБР это подтвердили уже на следующий день. Там отметили, что патрульному с Сумщины грозит серьезное наказание.

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Пока подозреваемого не задерживали

Следователи уже установили, что мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии. Однако неизвестно, направляли ли его на медицинскую экспертизу. В ГБР отметили, что правоохранителя пока не задерживали.

Однако уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил в состоянии опьянения. Она предусматривает достаточно серьезное наказание: до 3 лет лишения свободы и лишение прав на срок от 3 до 5 лет.

Коротко о ДТП

Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался очень быстро и врезался в Chevrolet Aveo. После этого транспорт зацепился за бордюр и перевернулся. К тому же этот водитель устроил ДТП на Новых Домах, а также на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта Ландау

В сети сообщили, что за рулем мог быть правоохранитель из Сумщины – оперуполномоченный Ахтырского отделения полиции. По словам очевидцев, опьянение мужчины было настолько заметнім, что даже не было смысла это отрицать.

В больницу отвезли 2 человек – мужчину и женщину. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили. А вот травмированный мужчина остался в отделении нейрохирургии, поскольку получил сотрясение мозга.