Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: мажор пройшов психіатричну експертизу

На проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Infiniti. За його кермом був 16-річний місцевий мажор. Згодом у справі призначили кілька експертиз.

Серед них було й психіатричне дослідження, яке призначили 26 листопада. А вже 7 грудня повідомили про завершення цього обстеження.

До теми Неповнолітньому мажору, який на Infiniti вчинив ДТП, призначили психіатричну експертизу

Усе тверезо оцінював

Про це розповів адвокат сторони потерпілих Ігор Черняк. За його словами, експерти встановили, що парубок цілком "притомний".

Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний усвідомлював свої дії та міг ними керувати під час ДТП. Говорячи простіше – визнала його осудним,

– написав адвокат.

Він додав, що це не надто втішна новина для хлопця. Адже тепер суд не матиме жодних перешкод для притягнення його до кримінальної відповідальності.

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