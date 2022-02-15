Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: водія компанії бізнесмена викликали на допит

Водій з компанії харківського бізнесмена Олександра Ярославського поїде на допит. Повістку вручили йому та його захиснику.

Про це розповів адвокат водія Тарас Богдашевський. За словами захисника, допити призначили на 15, 16 та 17 лютого.

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Допит водія з кортежу Ярославського

Адвокат зауважив, що поїде до слідчого разом із працівником фірми Ярославського 17 лютого. У справі про ДТП його викликали як свідка, а також у справі приховування злочину – як підозрюваного.

Тарас Богдашевський не захотів повідомляти позицію свого підзахисного. Він заявив, що викладуть її слідчому.

Захисник також не відповів, чи справді підзахисний перебував в іншому місці в момент аварії. Натомість він підкреслив, що оперативники не знають справжнього місця проживання чоловіка і "неправильно доповідають" генпрокурорці Ірині Венедіктовій.

Після допиту свою позицію сторона не планує озвучувати. Водночас водій і далі працює в компанії бізнесмена Олександра Ярославського.

ДТП з кортежем Ярославського: коротко

На Харківщині 9 лютого ввечері сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного дня президент футбольного клубу "Металіст" разом із тестем Сергієм Свентицьким вилетіли з Харкова до Великої Британії. Пояснили це сімейною поїздкою з метою відпочинку.

Олександр Ярославський заявив, що в момент трагедії перебував вдома і спав, але поліція його викликала на допит як ймовірного учасника автопригоди.

Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці поспішили з оголошенням підозри та закликала бізнесмена повернутися в Україну.

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