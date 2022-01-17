Смертельна ДТП з таксі на кільцевій Харкова: 3-річний малюк почав дихати самостійно
Джерело:Newsroom
Двійнята, які постраждали в моторошній ДТП на окружній Харкова, досі перебувають у лікарні. Стан дітей трохи покращився.
За словами заступниці міського голови Харкова з питань охорони здоров’я Світлани Горбунової-Рубан, стан малюків досі тяжкий. Їх продовжать лікувати.
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Стан здоров'я сиріт
Раніше 3-річну дівчинку лікарі швидкої госпіталізували з переломом стегон. Її уже прооперували та планують перевести у дитяче травматологічне відділення №17.
У іншому відділенні міської лікарні Харкова дитину продовжать лікувати. Їй потрібно пройти курс реабілітації.
Постраждалій у ДТП біля Харкова 3-річній дівчинці стало краще / Скриншот з відео
Стан 3-річного хлопчика також покращився. Медики вже відключили його від апарата штучної вентиляції легень.
Дитина може дихати та їсти самостійно. Водночас в нього діагностували інші травми – перелом передпліччя та проблеми з ниркою.
Малюк досі в стабільно тяжкому стані. Наразі його залишили у відділенні дитячої нейрохірургії.
ДТП на кільцевій Харкова: головне
- Автомобіль KIA зіткнувся з таксі Toyota на кільцевій дорозі Харкова 11 січня.
- У автопригоді загинули обидва водії та дружина таксиста, яку він перевозив у салоні з двома дітьми.
- 3-річні двійнята отримали численні травми, їх госпіталізували. Небайдужі зібрали 300 тисяч гривень на лікування малюків.
- Згодом правоохоронці встановили, що водій KIA вилетів та смугу зустрічного руху та спричинив ДТП.
- Відомо, що він неодноразово порушував правила дорожнього руху, керував авто без документів та перевозив наркотики.