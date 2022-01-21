Свята закінчилися: розбирають прикраси та головні ялинки Одеси та Харкова

У Харкові почали демонтовувати декорації зимових свят, але залишать ковзанку. Також розібрали й головні ялинки Одеси.

У мережі оприлюднили багато фото робіт по збору прикрас. На них помітно, що в Одесу вже майже прийшла весна, а Харків і далі огорнутий снігом.

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Що відбувається в Одесі

Місцеве видання "Одеская жизнь" повідомило, що почали збирати одразу 2 головні ялинки міста. Мовиться про зимових красунь, які стояли на Дерибасівській вулиці та Думській площі.

Також комунальники почали збирати ярмарковий новорічний куток. Він був встановлений на Приморському бульварі. Про це написали 20 січня.

Комунальники збирають ялинки в Одесі / Фото "Одеская жизнь"

У Харкові продовжить працювати ковзанка

А ось про збір святкових декорацій Харкова розповів ресурс "Редпост". Там показали, як відбувається демонтаж різдвяного містечка.

Проте в цьому місті відчуття завершення зими зовсім немає. Адже ялинка й надалі продовжить тішити своїм виглядом жителів міста. Також продовжить працювати ковзанка, яку спорудили на головній площі.

Збирання святкових декорацій у Харкові / Фото "Редпост"

Також закінчились свята в Києві

За кілька днів до цього, 17 січня, почали розбирати головну ялинку столиці. В Києві спершу зняли гірлянди та прикраси на арках святкового містечка.

Варто зауважити, що цьогоріч головна українська зелена красуня увійшла до переліку найгарніших у Європі. Вона посіла в рейтингу 13 місце, поступившись італійській та обігнавши польську.