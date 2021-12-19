Траса всіяна аваріями: на Харківщині через заметіль жахлива ситуація на дорогах
Джерело:24 канал
На Харківщину 19 грудня прийшов циклон, який приніс снігопади, рвучкий вітер. На дорогах регіону – ожеледиця, отож багаттьом водіям не вдалос ь дістатись місця призначенння без пригод.
Результатами негоди активно діляться у соцмережах. На відео видно, що видимість на автошляхах – дуже погана.
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На дорогах Харківщини – потужні заметілі
Телеграм-канал "ВЕХА" пише, що за обласним центром на дорогах – справжні завірюхи. Миттєво дорожнє полотно вкриває снігом.
Дивіться відео зі снігопадом / Відео "ВЕХА":
Через снігопад на дорогах велика кількість ДТП
Про автотрощу у Богодухівському районі Харківщини повідомив "Х**вый Харьков". На узбіччі під час снігопаду – два добряче потрощених легковики. Невідомо наразі, чи є постраждалі. На місце прибув патруль поліції. Цю саму аварію проілюстрували відео і в телеграм-каналі "Харьков 1654."
Водії кажуть, що в районі села Покотилівка, що у Харківському районі, траса просто всіяна автотрощами. Більшість з машин, що потрапили у ДТП, просто вилетіли у кювет через ожеледицю.
Дивіться відео аварії у Богодухівському районі / Відео з телеграм-каналів:
Головне про негоду 19 грудня в Україні:
- 19 грудня в Україні оголосили штормове попередження.
- У більшості областей України – ожеледиця, штормовий вітер та хуртовина.
- Пориви вітру сягають 15 – 20 метрів на секунду.
- У Карпатах швидкість вітру – 25 – 30 метрів на секунду.
- Згідно з прогнозом синоптиків, саме 19 грудня в Україні – протистояння циклону та антициклону.