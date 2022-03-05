В укриття: у Харкові оголосили повітряну тривогу
5 березня 2022 , 15:10Читать новость на русском
У Харкові вкотре оголосили повітряну тривогу та тут лунають сирени. Місто перебуває під загрозою авіаційного або ракетного удару.
Чергову повітряну тривогу в Харкові оголосили приблизно о 15:07 5 березня. Водночас усіх людей закликають сховатися в укриттях або на станціях метро.
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Не залишайте укриття, поки не почуєте повідомлення про відбій. Це може врятувати Вам життя.
Що слід робити, якщо Ви почули сирену
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка надійшла.
- Швидко одягнутися.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
Додамо, що повідомлення про відбій пролунає на каналах і ресурсах Харківської обласної та Харківської міської рад.
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