Чергову повітряну тривогу в Харкові оголосили приблизно о 15:07 5 березня. Водночас усіх людей закликають сховатися в укриттях або на станціях метро.

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Не залишайте укриття, поки не почуєте повідомлення про відбій. Це може врятувати Вам життя.

Що слід робити, якщо Ви почули сирену

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка надійшла.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Додамо, що повідомлення про відбій пролунає на каналах і ресурсах Харківської обласної та Харківської міської рад.

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