У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль: є постраждалий

Надвечір 29 квітня у Харкові біля супермаркету вибухнула автівка. Один перехожий отримав поранення голови – його госпіталізовано.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура та Національна поліція.

Які деталі вибуху у Харкові?

О 20:50 29 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля біля супермаркету на проспекті Перемоги, що у Шевченківському районі міста. На місце події оперативно виїхали слідчі та вибухотехніки.

Вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон багатоквартирних будинків, які розташовані поруч, та приміщення супермаркету. За словами мера міста Ігоря Терехова, також пошкоджено дев'ять автомобілів.

За попередньою інформацією є постраждалий – чоловік 1988 року народження, який проходив повз. Наразі його госпіталізовано із пораненням голови.

Станом на 21:40 пожежу, що виникла внаслідок детонації, вже локалізовано. Усі екстрені служби працюють на місці події. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та опитують очевидців.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?

Зранку 28 квітня серію вибухів чули мешканці Конотопа, що на Сумщині. Російські війська направили на місто ударні безпілотники – вони поцілили в житлові будинки та адміністративні будівлі.

27 квітня на одній із вулиць Львова стався вибух. Повітряну тривогу тоді не оголошували. За попередніми даними правоохоронців, вибухнути могла граната.

Схожий інцидент трапився у Харкові поблизу магазину в Салтівському районі. Там на місці події поліція виявила запал від гранати.