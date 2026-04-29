Про це інформує Харківська обласна прокуратура та Національна поліція.

Дивіться також "Ми – майданчик для випробувань": Росія уперше використала нові типи дронів по Харкову

Які деталі вибуху у Харкові?

О 20:50 29 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля біля супермаркету на проспекті Перемоги, що у Шевченківському районі міста. На місце події оперативно виїхали слідчі та вибухотехніки.

Вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон багатоквартирних будинків, які розташовані поруч, та приміщення супермаркету. За словами мера міста Ігоря Терехова, також пошкоджено дев'ять автомобілів.

За попередньою інформацією є постраждалий – чоловік 1988 року народження, який проходив повз. Наразі його госпіталізовано із пораненням голови.

Станом на 21:40 пожежу, що виникла внаслідок детонації, вже локалізовано. Усі екстрені служби працюють на місці події. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та опитують очевидців.

Наслідки вибуху у Харкові: дивіться фото прокуратури та Суспільного

У Харкові вибухнула автівка: дивіться відео Суспільного