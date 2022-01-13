"Видалили селезінку": який стан дітей після смертельної ДТП з таксі на окружній Харкова
Джерело:Харківська міська рада
На кільцевій дорозі Харкова 12 січня зіткнулися автомобіль з таксі. У ДТП загинули 3 людей та постраждали діти.
Обидва водії та дружина таксиста померли на місці. Двоє 3-річних дітей вижили, але отримали серйозні травми.
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Стан постраждалих в аварії
За словами заступниці Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, хлопчика та дівчинку з численними переломами і травмами відвезли до лікарні. У той же день медики провели операції.
Відомо, що хлопчику видалили селезінку та зашили печінку. Лікарям вдалося стабілізувати стан дітей, однак він залишається важким.
В осиротілих малюків залишилися дві бабусі, дідусь та тітка. Рідні чергують в лікарні біля дітей. Невдовзі вони планують оформити опіку над онуками.
Матеріальна допомога
У Харківській мерії заявили, що нададуть фінансову підтримку сім'ї, в якій загинули обоє батьків. Міські лікарі також пропонують свою професійну допомогу.
Як пояснила Світлана Горбунова-Рубан, після виписки зі стаціонару, малюків переведуть у спеціалізовану лікарню №5. Директорка Харківського дельфінарію запропонувала дельфінотерапію для реабілітації дітей.
"Міська рада та підпорядковані їй лікарні повністю відповідають за процес лікування та беруть на себе всі витрати", – заявила Горбунова-Рубан.
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Аварія з таксі біля Харкова: коротко
- На кільцевій Харкова відбулося лобове зіткнення автомобіля KIA Optima і таксі Toyota Camry.
- Водій таксі використав орендовану машину для перевезення дружини та дітей.
- Керманич KIA здійснював обгін та на швидкості врізався в Toyota.
- Адвокат Олександр Бакумов заявив, що водія KIA кілька разів ловили на керуванні авто в нетверезому стані. Його також спіймали на водінні без прав та зберіганні наркотиків.
- Рідні загиблих просять небайдужих допомогти фінансово й підтримати осиротілих двійнят.