Водіям на замітку: 11 небезпечних доріг у Харківській області – інтерактивна мапа

Щороку в Україні на дорогах стається понад 150 тисяч ДТП, де гине в середньому 3 тисячі людей. Харківська область не виняток, адже упродовж 2021 року тут сталося 11,2 тисячі аварій.

Журналістка 24 каналу звернулася до Управління патрульної поліції Харківщини з проханням надати інформацію про траси в області, де сталося найбільше автопригод з постраждалими. Далі пропонуємо ознайомитися з цим переліком.

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М-29 Харків – Красноград – Перещепіно

На автодорозі міжнародного значення М-29 сталося чи не найбільше ДТП з постраждалими у Харківській області. Лише на 74 кілометрі траси відбулося 6 зіткнень авто, у яких травмувалися 23 людей.

Ще 6 аварій зафіксували на 48 кілометрі дороги, у них постраждало 9 людей. По 3 зіткнення автомобілів було також на 12 та 103 кілометрах, де травми отримали 9 та 5 осіб відповідно.

М-03 Київ – Харків – Довжанський

Інша дорога міжнародного значення, М-03, посіла друге місце в цьому антирейтингу автопригод на Харківщині. Найбільше зіткнень відбулося на 458 кілометрі траси – 7, у яких загинули 3 людей та постраждали 7.

Смертельною виявилася ділянка дороги на 402 кілометрі. Тут зафіксували 3 автопригоди, в яких загинули 2 особи і ще 1 отримала травми. Чотири аварії зафіксували на 524 кілометрі дороги, де загинула 1 людина й травмувалися 4.

На 428 кілометрі цієї ж автодороги відбулося 3 ДТП. На щастя, обійшлося без загиблих, але постраждали 3 осіб.

М-20 Харків – Щербаківка (на місто Бєлгород)

Ця траса з'єднує Харківську область з Росією. Упродовж 2021 року на 14 кілометрі дороги сталося 3 автопригоди. Відомо, що 1 людина загинула, ще 2 отримали травми.

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М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта

На 25 кілометрі міжнародної автодороги, яка сполучає східні області з Кримським півостровом, також сталося 3 ДТП. Одна особа померла, ще 4 травмувалися.

Н-26 Чугуїв – Мілове

Смертельні випадки у поліції зафіксували й на дорозі національного значення Н-26. На 76 та 94 кілометрах траси сталося по 3 аварії. У кожному випадку загинуло по одній людині, а також по 3 особи отримали травми.

Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград

Цей регіональний автошлях сполучає Харківську та Дніпропетровську області. На 53 кілометрі дороги сталося 3 аварії, у яких померло 3 особи та ще 2 людей травмувалися.

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Чимала кількість ДТП сталася й на трасі, що пролягає через усю Харківську область. На 27 і 39 кілометрах автодороги відбулося по 4 аварії з постраждалими, а на 53 кілометрі – 3.

Відомо, що на 27 кілометрі внаслідок автотрощі загинула людина, ще 3 отримали травми. На решті ділянок обійшлося без смертельних випадків, але на 53 кілометрі травмувалися 3 людей, на 39 кілометрі – 8 осіб.

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Траси Р-46 і Р-79

На загаданих дорогах не було ДТП з летальними випадками. Однак на 26 кілометрі траси Р-46 Харків – Охтирка постраждали 3 людей. Зафіксували також 3 аварії на дорозі Р-79 Сахновщина – Ізюм – Куп'янськ – КПП "Піски", на 187 кілометрі, де травмувалися 4 людей.

Дороги Т-21-11 і Т-21-04

Без смертей обійшлося й на цих двох автодорогах. Втім, аж 6 постраждалих у 3 автопригодах зафіксували на 14 кілометрі траси Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук. Ще 3 аварії відбулися на 28 кілометрі дороги Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП "Чугунівка", у яких травми отримали 4 осіб.

Небезпечні дороги у Харківській області: інтерактивна мапа