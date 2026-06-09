Ворог масовано атакував Харків та область: спалахнули пожежі, загинули люди

Ударні безпілотники та ракети застосувала російська армія проти Харківщини уночі 9 червня. Постраждали від ударів міста Харків та Чугуїв.

Про наслідки розповіла місцева влада та ОВА. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Обстріл Харкова і Чугуєва 9 червня: що відомо про наслідки?

Харків зазнав сильного повітряного удару вночі 9 червня. Росія застосувала БпЛА та ракети.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Спалахнули щонайменше 10 автомобілів та покрівля будинку (одне з влучань сталося у багатоповерхівку).

Серед пошкоджень – будівля одного з комунальних підприємств міста, поранено її працівника. Загалом відомо про 6 постраждалих по всіх місцях ударів, а їх близько десятка.

Також ворог ударив по Чугуєву. Мовиться про серію ракетних ударів, уточнила міська влада.

Троє людей загинули, пише ОВА. У місті спалахнули пожежі.

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Додамо, що під вечір 8 червня російські війська запустили дрони по Запоріжжю. Ті влучили у спальному районі міста. Під час атаки загинули 2 жінки, ще 24 людини зазнали поранень, 6 із них – діти.