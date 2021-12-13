Забризкали очі балончиком: деталі бійки з поліцейськими у Харкові

У Харкові трапилась масштабна бійка за участю поліцейських. П'ятьох правоохоронців госпіталізували. Почалось все зі сварки між двома жінками на відпочинку.

Жінки відпочивали у різних компаніях на березі річки. Між ними виникло непорозуміння. Це трапилось 11 грудня близько 22:30.

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Поліцейські отримали опіки очей

Після цього за жінок вступилися чоловіки. Викликали правоохоронців, але відпочивальники забризкали їх із перцевих балончиків. П'ятеро поліцейських отримали опіки очей.

Бійка набрала обертів

До сутичок приєднались ще близько десятка молодиків. Тож поліцейські викликали підмогу.

Сімох учасників бійки затримали. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.

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