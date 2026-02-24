Евакуйовував мирне населення: у Харкові відбулось прощання із поліцейським Євгеном Калганом

У понеділок, 23 лютого, у Харкові в останню путь провели поліцейського Євгена Калгана, який загинув 20 лютого під час евакуації мирних мешканців. Його життя обірвалось внаслідок прицільного удару ворожого безпілотника по службовому автомобілю підрозділу "Білий Янгол".

Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про правоохоронця Євгена Калгана?

Життя Євгена обірвалось 20 лютого під час виконання службових обов'язків, зокрема евакуації мирного населення із небезпечної зони. Ворожий безпілотний ударив по автомобілю, у якому перебували правоохоронці та цивільні мешканці.

У поліцейського залишилась дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.

У поліції повідомили, що Євген Калган майже 10 років свого життя присвятив службі у поліції. Від початку створення підрозділу "Білий Янгол" він став його частиною й щодня виконував небезпечні завдання, евакуйовуючи людей із зон із підвищеною небезпекою.

У найнапруженіші моменти Євген умів підтримати словом, заспокоїти поглядом, дати відчуття захищеності, навіть тоді, коли навколо панував страх. Люди довіряли йому і ця довіра була виправдана щоденною працею, ризиком і щирою відданістю службі,

– написали у Нацполіції.

На рахунку правоохоронця – десятки врятованих родин, евакуйовані діти, люди похилого віку та громадяни з інвалідністю. У поліції відзначили його самовідданість, професіоналізм та відданість присязі.

Очільник поліції Харківщини Петро Токар наголосив, що Євген віддав своє життя, рятуючи інших, і подякував його батькам за виховання гідного сина. Керівник робочої групи "Білі Янголи" Андрій Абросімов зауважив, що загиблий був одним із найкращих у команді – намагався завжди бути поруч із побратимами й першим надавати необхідну допомогу.

Прощання із правоохоронцем відбулось 23 лютого за участі керівництва, особового складу Харківської області, побратимів, рідних й друзів, а також небайдужих містян.

"Герої не вмирають – вони залишаються з нами назавжди. Світла пам'ять про Євгена Калгана житиме у вдячних серцях врятованих людей та нашій спільній пам’яті", – наголосили у поліції.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

