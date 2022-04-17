Загиблих унаслідок обстрілу Росією кварталу ХТЗ вже 10: серед них є 7-місячна дитина
Джерело:Суспільне
Росіяни 15 квітня обстріляли ракетами сквер і житловий квартал харківського Індустріального району. Наступної доби вже було 10 загиблих, внаслідок цієї атаки.
Зокрема, не змогли врятувати й 7-місячного малюка та 16-річного хлопця, які отримали важкі травми. А медики станом на 16 квітня надають допомогу ще 29 людям, які постраждали.
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Росія била системами залпового вогню
Обстріляний район більш відомий як ХТЗ. У прокуратурі повідомили, що його атакували системами залпового вогню "Ураган". Як наслідок загалом постраждали 35 осіб. Згодом стало відомо, що поранених стало більше на 7 людей.
Росіяни обстрілом пошкодили низку житлових будинків. Це сталося посеред дня, коли багато людей вийшли на прогулянку.
Була хороша погода, сонце світило. Тут почався шум і пішли вибухи. Я побачила трьох хлопчиків, які гралися та одразу загинули. Люди почали падати на землю,
– розповіла одна з потерпілих.
Ця жінка зараз перебуває в лікарні, оскільки отримала важке поранення ноги. Лікарі згадують, що це був важкий день, оскільки українські військові почали одразу привозити дуже багато цивільних, які постраждали.
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