Загиблих унаслідок обстрілу Росією кварталу ХТЗ вже 10: серед них є 7-місячна дитина

Росіяни 15 квітня обстріляли ракетами сквер і житловий квартал харківського Індустріального району. Наступної доби вже було 10 загиблих, внаслідок цієї атаки.

Зокрема, не змогли врятувати й 7-місячного малюка та 16-річного хлопця, які отримали важкі травми. А медики станом на 16 квітня надають допомогу ще 29 людям, які постраждали.

Зауважте Росіяни знову обстріляли Харків: є загиблий

Росія била системами залпового вогню

Обстріляний район більш відомий як ХТЗ. У прокуратурі повідомили, що його атакували системами залпового вогню "Ураган". Як наслідок загалом постраждали 35 осіб. Згодом стало відомо, що поранених стало більше на 7 людей.

Росіяни обстрілом пошкодили низку житлових будинків. Це сталося посеред дня, коли багато людей вийшли на прогулянку.

Була хороша погода, сонце світило. Тут почався шум і пішли вибухи. Я побачила трьох хлопчиків, які гралися та одразу загинули. Люди почали падати на землю,

– розповіла одна з потерпілих.

Ця жінка зараз перебуває в лікарні, оскільки отримала важке поранення ноги. Лікарі згадують, що це був важкий день, оскільки українські військові почали одразу привозити дуже багато цивільних, які постраждали.

До теми – Наслідки ракетної атаки на Харків: дивіться відео