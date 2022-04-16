Окупанти атакували один з районів міста близько 20:00. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Є загиблий та постраждалі

Ігор Терехов повідомив, що через ворожий обстріл, на жаль, загинув 1 місцевий мешканець. Ще двоє людей зазнали травм. Мер Харкова вкотре наголосив, що обстріли окупантів є цілеспрямованими і їхня мета – посіяти хаос та паніку серед місцевих мешканців.

Дії окупантів міський голова назвав геноцидом проти українського народу та міста Харкова.

Нагадаємо, близько 11:45 16 квітня росіяни завдали ракетного удару по Солом'янському та Основ'янінському районах Харкова, через що виникла пожежа в одній з адмінбудівель, а біля неї згоріли 9 автомобілів. Попередньо повідомляли про одного загиблого, однак Ігор Терехов уточнив, що загиблих уже, на жаль, двоє, ще 32 поранені.

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