Залишили в СІЗО водія вантажівки, яка розчавила таксі з людьми під Харковом

Продовжили запобіжний захід водію вантажівки, яка розчавила таксі з людьми під Харковом. Його знову залишили в СІЗО.

Мовиться про підозрюваного в скоєнні моторошної ДТП, яка трапилася на окружній дорозі Харкова 25 листопада. Водія звинувачують у порушенні правил безпеки в стані наркотичного сп'яніння.

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Адвокат підозрюваного дав коментар

Рішення про продовження запобіжного заходу ухвалили 20 січня. Чоловік і далі буде перебувати під вартою без права внесення застави. Це буде актуально до 26 лютого. Якщо розслідування не завершиться, то знову відбудеться засідання про продовження запобіжного заходу.

Позиція незмінна: визнаємо провину, проти задоволення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу ми не виступали,

– сказав адвокат підозрюваного Андрій Стеценко.

Він також додав, що вони з підзахисним чекають завершення слідства та передачі справи до суду. Щодо визнання провини чи інших свідчень водія він нічого не говорив.

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