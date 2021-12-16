Завдяки публікації у соцмережах: врятоване у метро Харкова кошеня знайшло господарів
Джерело:Animal rescue Kharkiv
Маленьку кішечку, яку спіймали на рейках станції "Армійська" у Харкові, забрала 16 грудня від волонтерів дівчина. Вона побачила публікацію про порятунок тварини та вирішила дати їй притулок.
Як розповіли зоозахисники, у дівчини нещодавно умерла кішка, яка прожила з нею 15 років. Після загибелі тваринки харків'янка вирішила завести нового домашнього улюбленця.
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Коли дівчина побачила пост про порятунок тварини на "Армійській", вона одразу зателефонувала волонтерам і забрала тварину до себе.
Вже повноцінно освоїлася в новому будинку
- Представники Animal rescue Kharkiv зазначили, що кошеня назвали Мішель.
- Вона цілком освоїлася у нової власниці.
- Тварина погралася, дивилася телевізор та заснула з донькою жінки.
Що відомо про врятування кішки у харківському метро
14 грудня пасажири підземки побачили на станції "Армійська" близько 7 ранку перелякане кошеня. Тварина бігала колією, однак не могла самостійно потрапити у безпечне місце.
Працівники метро не могли зупинити рух та знеструмити рейку, тому дістали кішку лише о 23:30, коли підземка закрилася. Малечу витягли за допомогою саморобного сачка.
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