Як розповіли зоозахисники, у дівчини нещодавно умерла кішка, яка прожила з нею 15 років. Після загибелі тваринки харків'янка вирішила завести нового домашнього улюбленця.

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Коли дівчина побачила пост про порятунок тварини на "Армійській", вона одразу зателефонувала волонтерам і забрала тварину до себе.

Вже повноцінно освоїлася в новому будинку

Представники Animal rescue Kharkiv зазначили, що кошеня назвали Мішель.

Вона цілком освоїлася у нової власниці.

Тварина погралася, дивилася телевізор та заснула з донькою жінки.

Що відомо про врятування кішки у харківському метро

14 грудня пасажири підземки побачили на станції "Армійська" близько 7 ранку перелякане кошеня. Тварина бігала колією, однак не могла самостійно потрапити у безпечне місце.

Працівники метро не могли зупинити рух та знеструмити рейку, тому дістали кішку лише о 23:30, коли підземка закрилася. Малечу витягли за допомогою саморобного сачка.

Як рятували кошеня у Харкові: дивіться відео