Как рассказали зоозащитники, у девушки недавно умерла кошка, прожившая с ней 15 лет. После гибели животного харьковчанка решила завести нового домашнего любимца.

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Когда девушка увидела пост о спасении животного на "Армейской", она сразу позвонила волонтерам и забрала животное к себе.

Уже полноценно освоилась в новом доме

Представители Animal rescue Kharkiv отметили, что кошечку назвали Мишель.

Она полностью освоилась у новой владелицы.

Кошечка поигралась, смотрела телевизор и уснула с дочерью женщины.

Что известно о спасении кошки в харьковском метро

14 декабря пассажиры подземки увидели на станции "Армейская" около 7 утра испуганного котенка. Животное бегало по путям, однако не могло самостоятельно попасть в безопасное место.

Работники метро не могли остановить движение и обесточить рельс, поэтому достали кошку только в 23:30, когда подземка закрылась. Малышку вытащили с помощью самодельного сачка.

Как спасали котенка в Харькове: смотрите видео