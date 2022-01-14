Масштабна кібератака на Україну: усе, що відомо про напад на урядові сайти

На офіційні сайти держустанов України в ніч з 13 на 14 січня здійснили глобальну кібератаку. Першим про інцидент повідомило Міністерство освіти, а згодом й інші.

Хакери зламали сайти десятків держустанов. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

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Антиукраїнське повідомлення на 3 мовах

Серед зламаних сайтів, зокрема, опинились:

МОН;

ДСНС;

Кабмін;

Дія;

Міністерство аграрної політики;

Сайт Судової влади України;

МЗС.

Після атаки всі сайти показували антиукраїнське повідомлення українською, російською та польською мовами.

Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі,

– написали зловмисники у повідомленні.

Згодом доступ до сайтів відновили. Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України повідомила, що зміни контенту вдалось уникнути, як і витоку особистих даних українців.

Правоохоронці збирають цифрові докази та розслідують інцидент.

Дані українців у безпеці

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив факт хакерської атаки. За його словами, частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Він запевнив, що дані українців у безпеці.

Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток "Дія" працював і працює стабільно,

– сказав Федоров.

Раніше він пояснював, що Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з інших служб. Тобто серверна частина Дії забезпечує запит на дані й надсилання їх на смартфон людини. На смартфоні вони зберігаються у захищеній частині сховища. Джерелом цих даних є державний реєстр.

У кібератаці знайшли російський слід

У Центрі інформаційної безпеки заявили, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. На слід ворожої країни вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". Тоді її активно розповсюдили вже російські видання. А от українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

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Сховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН – УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити 2 дружні сусідські країни,

– додали у Центрі інформаційної безпеки.

Водночас відкидають версію про те, що до атак причетна Польща. Адже очевидно, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Міжнародна реакція на кібератаку

Євросоюз засудив глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.

Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися,

– сказав він.

За словами Борреля, наразі важко сказати, хто за цим стоїть. Звинувачувати поки не можна нікого, адже немає доказів.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінд наголосила, що Захід має протистояти будь-яким видам російської агресії.

Треба бути дуже твердими у своїх повідомленнях Росії: якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, дуже сильними та рішучими у своїй відповіді,

– сказала глава МЗС Швеції.

Водночас атака відбулась в той час, коли Україна та союзники забили на сполох через можливий напад Росії. Іноземні ЗМІ також звернули увагу на те, що це сталося на тлі загострення у відносинах між Заходом та Москвою.

Зокрема, турецьке видання TRT World наголошує, що напруга між Росією та Заходом через Україну загострюється після кількох раундів невдалих переговорів. Турецькі ЗМІ підкреслили, що напередодні Захід звинуватив Росію у розміщенні військ та техніки на зруйнованому війною східному кордоні України. За інформацією НАТО, держава-агресорка готується до нового вторгнення, хоча там це звісно ж заперечують.

США та їхні союзники по НАТО провели переговори з Москвою, аби послабити напруженість. Але усі три раунди переговорів – у Женеві, Брюсселі та Відні – виявилися невдалими,

– пише видання.

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