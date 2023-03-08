ЗСУ потрібно вчетверо більше снарядів, ніж обіцяє Європа

Вранці 8 березня у Стокгольмі розпочалося засідання міністрів оборони країн ЄС, на якому обговорюватимуть зброю, швидкість у рішеннях та солідарність держав. Зокрема, у ЄС підготували проєкт пропозиції про виділення 1 мільярда євро на закупівлю артилерійських снарядів для військових України, однак це не покриє дефіцит.

Про це перед зустріччю з колегами із країн Євросоюзу у Швеції журналістам сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

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Україні потрібно більше боєприпасів

Він підкреслив, що військовим України необхідно щонайменше у чотири рази більше боєприпасів, ніж це може надати проєкт пропозиції ЄС.

Нам потрібно більше. Нам потрібен один мільйон снарядів, і це буде коштувати приблизно чотири мільярди (євро – 24 Канал),

– підкреслив Резніков.

Це зумовлено, зокрема, великою інтенсивністю бойових дій, якої, за словами речника Східного угрупування військ Сергія Череватого, не було з часів Другої світової війни. У боротьбі військові України вимушені щодня використовувати велику кількість боєкомплектів, а тому є постійна потреба у них.

Він наголосив, наразі командування робить все, щоб рівномірно, справедливо та у залежності від нагрузок на підрозділи максимально врахувати їхні потреби та забезпечити боєприпасами. Однак через обмеження в боєприпасах українські артилеристи повинні максимально дотримуватися старого лозунгу "один постріл – одна ціль".

Зауважимо, що думку Олексія Резнікова також поділяє й міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він не лише підтвердив, що Україна гостро потребує боєприпасів, а й наголосив, що необхідно нарощувати відповідне виробництво в Європі.

Важливо те, що українці гостро потребують боєприпасів, і ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Основна мета – закупівлі на європейській промисловій базі, але якщо будуть інші постачання з інших держав, я не думаю, що ми маємо виключати цю можливість,

– сказав він.

Не боєприпасами єдиними

За словами Резнікова, окрім артилерійських снарядів українським військовим для підготовки успішного контрнаступу сьогодні необхідне й інше озброєння. Зокрема, потрібно більше:

систем ППО,

бронетехніки

танків.

Зазначимо, що на початку березня Єврокомісія представила трикомпонентний план, де запропонувала негайно передати Україні боєприпаси з наявних запасів або замовлень, що очікують на розгляд. Також у ЄС закликали об'єднати замовлення для європромисловості та пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину, що заважає ОПК нарощувати обсяги виробництва.

Цей план міністри оборони ЄС розглядатимуть у Стокгольмі. Першим кроком його є саме виділення 1 мільярда євро із Європейського фонду миру, щоб змусити країни надіслати снаряди зі своїх запасів. Другий крок плану передбачає узгодження спільної закупівлі 155-мм боєприпасів оборонним відомством блоку, щоб підписати перші контракти вже наступного місяця "терміном на сім років". Третій крок спрямований на розгортання масштабного виробництва боєприпасів у Європі та зміцнення роботи ВПК.

Зустріч міністрів оборони ЄС у Стокгольмі: коротко