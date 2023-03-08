ЗСУ потрібно вчетверо більше снарядів, ніж обіцяє Європа
Джерело:Bloomberg
Вранці 8 березня у Стокгольмі розпочалося засідання міністрів оборони країн ЄС, на якому обговорюватимуть зброю, швидкість у рішеннях та солідарність держав. Зокрема, у ЄС підготували проєкт пропозиції про виділення 1 мільярда євро на закупівлю артилерійських снарядів для військових України, однак це не покриє дефіцит.
Про це перед зустріччю з колегами із країн Євросоюзу у Швеції журналістам сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
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Україні потрібно більше боєприпасів
Він підкреслив, що військовим України необхідно щонайменше у чотири рази більше боєприпасів, ніж це може надати проєкт пропозиції ЄС.
Нам потрібно більше. Нам потрібен один мільйон снарядів, і це буде коштувати приблизно чотири мільярди (євро – 24 Канал),
– підкреслив Резніков.
Це зумовлено, зокрема, великою інтенсивністю бойових дій, якої, за словами речника Східного угрупування військ Сергія Череватого, не було з часів Другої світової війни. У боротьбі військові України вимушені щодня використовувати велику кількість боєкомплектів, а тому є постійна потреба у них.
Він наголосив, наразі командування робить все, щоб рівномірно, справедливо та у залежності від нагрузок на підрозділи максимально врахувати їхні потреби та забезпечити боєприпасами. Однак через обмеження в боєприпасах українські артилеристи повинні максимально дотримуватися старого лозунгу "один постріл – одна ціль".
Зауважимо, що думку Олексія Резнікова також поділяє й міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він не лише підтвердив, що Україна гостро потребує боєприпасів, а й наголосив, що необхідно нарощувати відповідне виробництво в Європі.
Важливо те, що українці гостро потребують боєприпасів, і ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Основна мета – закупівлі на європейській промисловій базі, але якщо будуть інші постачання з інших держав, я не думаю, що ми маємо виключати цю можливість,
– сказав він.
Не боєприпасами єдиними
За словами Резнікова, окрім артилерійських снарядів українським військовим для підготовки успішного контрнаступу сьогодні необхідне й інше озброєння. Зокрема, потрібно більше:
- систем ППО,
- бронетехніки
- танків.
Зазначимо, що на початку березня Єврокомісія представила трикомпонентний план, де запропонувала негайно передати Україні боєприпаси з наявних запасів або замовлень, що очікують на розгляд. Також у ЄС закликали об'єднати замовлення для європромисловості та пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину, що заважає ОПК нарощувати обсяги виробництва.
Цей план міністри оборони ЄС розглядатимуть у Стокгольмі. Першим кроком його є саме виділення 1 мільярда євро із Європейського фонду миру, щоб змусити країни надіслати снаряди зі своїх запасів. Другий крок плану передбачає узгодження спільної закупівлі 155-мм боєприпасів оборонним відомством блоку, щоб підписати перші контракти вже наступного місяця "терміном на сім років". Третій крок спрямований на розгортання масштабного виробництва боєприпасів у Європі та зміцнення роботи ВПК.
Зустріч міністрів оборони ЄС у Стокгольмі: коротко
- У Стокгольмі 7 – 8 березня відбувається неформальна зустріч міністрів оборони ЄС, високого представника Європейського союзу Жозепа Борреля та генсека НАТО Єнса Столтенберга. На ній ключовим питанням є фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для України.
- Зокрема, в інтерв'ю 24-му Каналу міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що передача боєприпасів буде одним із ключових питань під час зустрічі міністрів оборони у Стокгольмі.
- Зауважимо, що раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала схему закупівлі зброї для України аналогічну системі закупівлі вакцин ЄС. Зокрема, вона пропонувала, щоб країни ЄС передали кошти, а Єврокомісія закупила зброю і відправила в Україну.
- Також міністри розглянуть підготовку українських військовослужбовців місією допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine).
- Війна в Україні показала, що ЄС замало інвестував у оборону в останні роки. Тому тепер перед країнами Євросоюзу постала нова задача – не тільки забезпечити відправку снарядів в Україну, але й запустити роботу оборонно-промислово комплексу якнайшвидше.