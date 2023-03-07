Крім того, міністри розглянуть підготовку українських збройних сил місією допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine). Очікується, що командири місій представлять оновлену інформацію про статус цієї сесії. Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі дізнавалась, що саме можуть узгодити європейські чиновники під час цього засідання.

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Україна виявила "слабкі місця" в обороні ЄС

Європейські країни виявилися не готовими до затяжної боротьби Росії та України. Попри невтішні прогнози західних ЗМІ, через рік після повномасштабного вторгнення Київ досі стоїть, а Україна продовжує боротися за свою незалежність. Однак, інтенсивні бої вичерпують запаси боєприпасів та зброї західних держав. Ще у вересні 2022 року американські та європейські партнери висловили занепокоєння щодо виснаження більшості військових запасів.

Така проблема пов’язана з тим, що українські солдати за два тижні використовують таку кількість снарядів, яку виробляла військова промисловість США за рік. Нестача боєприпасів показала, що у мирний час ВПК західних держав працювала не на всю міць, а уряди урізали дороге виробництво, випускаючи зброю за потребою.

Франсіско Касальдуеро, керівник проєкту Програми оборонного розвитку Генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості та космосу визнав, що ЄС замало інвестував у оборону в останні роки. Саме через це європейська оборона є передовим питанням на порядку денному у Єврокомісії. Попри нестачу боєприпасів, партнери наголошують, що будуть підтримувати України стільки, скільки це буде потрібно. Це стосується і військової допомоги.

Окрім відправки нової зброї, треба забезпечити працездатність вже переданої до України, зокрема артилерію калібром 155 мм. Напередодні історичної зустрічі Кулеби, Борреля та Столтенберга, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що нагальне питання – це передача боєприпасів до України. Він наголосив, що Росія щодня робить до 50 тисяч пострілів і Україна повинна бути на тому ж рівні. Крім того, зараз на полі бою час вимірюється не місяцями, а тижнями. Тому тепер перед країнами ЄС постала нова задача – не тільки забезпечити відправку снарядів, але й запустити роботу оборонно-промислово комплексу якнайшвидше.

За даними Financial Times, міністр оборони України Олексій Резніков попросив Європейський союз щомісяця надсилати для української армії 250 тисяч боєприпасів. ЗМІ повідомляє, зараз українські військові вимушені використовувати вп'ятеро менше снарядів через обмеження постачання від західних союзників. Наразі артилерія дуже важлива в усуненні військової могутності росіян.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використати повний боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць", – написав Резніков у листі.

Financial Times пише, що комісар ЄС з питань промисловості Томі Бертон вважає, що європейська оборонна промисловість повинна перейти до моделі економіки воєнного часу. Задля цього Бертон тисне на банки, які бойкотують збільшення кредитування компаній з виготовлення зброї.

Разом з європейськими державами виробництво нарощує і Північноатлантичний Альянс. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, проблема швидкого використання боєприпасів була виявлена давно, тому вже є перші підписані договори щодо виробництва з США, Францією та Норвегією. Однак, Столтенберг вважає, що країни Альянсу повинні прискорити й збільшити виробництво.

Як ЄС планує надати Україні боєприпаси та збільшити потужність військової промисловості

Перший поштовх для створення спеціального плану надала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, запропонувавши схему закупівлі зброї для України аналогічну системі закупівлі вакцин ЄС. Зокрема, вона пропонувала, щоб країни ЄС передали кошти, а Єврокомісія закупила зброю і відправила в Україну.

В інтерв'ю 24-му Каналу міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що передача боєприпасів буде одним із ключових питань під час зустрічі міністрів оборони у Стокгольмі. За словами Певкура, забезпечити такою кількістю снарядів можна із власних запасів, після виконання підписаних контрактів та організацію нових закупівель.

Ініціативу Естонії підтримав високий представник ЄС Жозеп Боррель. Він закликав партнерів діяти негайно і прискорити постачання боєприпасів. Це питання розглядалось ще під час зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Глави МЗС обговорювали шляхи прискорення надання снарядів і деякі пропозиції Боррель представить під час зустрічі міністрів оборони у Стокгольмі. Напередодні цієї наради Боррель надіслав главам Міноборони ЄС листи з проханням якнайшвидше надіслати боєприпаси зі складів і у затверджених вже контрактах надати Україні пріоритетне місце.

Euractiv повідомляє, що у документі, представленому послам ЄС, пропонується трикомпонентний план для усунення дефіциту та нарощування виробництва снарядів у Європі. За даними ЗМІ, міністри оборони ЄС розглядатимуть цей план у Стокгольмі. Першим кроком може бути виділення 1 мільярд євро із Європейського фонду миру, щоб змусити країни надіслати снаряди зі своїх запасів. Другий крок плану передбачає узгодження спільної закупівлі 155-мм боєприпасів оборонним відомством блоку, щоб підписати перші контракти вже наступного місяця "терміном на сім років".

Таке замовлення буде спрямовано на заповнення дефіциту національних запасів і можливість надсилати снаряди Україні у майбутньому. Європейське оборонне агентство разом із країнами-членами використовуватиме нову схему, "що охоплюватиме сім категорій від стрілецької зброї калібру до 155 мм". Агенція об'єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і здійснить прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у ЄС.

На запитання 24-го каналу про деталі спільних закупівель боєприпасів Європейське оборонне агентство не відповіло. Там зазначили, що не можуть надати подробиці перш ніж рішення буде прийнято на політичному рівні.

Третій крок спрямований на розгортання масштабного виробництва боєприпасів у Європі та зміцнення роботи ВПК. У документі пропонують створити спеціальний фонд для спільної закупівлі зброї за умови, якщо країни блоку погодяться виділити на це гроші. Однак, у плані відсутня інформація про те, як будуть сплачуватись закупки, скільки займе часу виробництво і коли снаряди можуть бути доставлені до України.

Джерела Financial Times також стверджують, що керівництво країн ЄС узгодило план щодо швидкого забезпечення української армії артилерійськими снарядами. До цього проєкту приєдналися усі члени ЄС, окрім Данії. Медіа пишуть, що Україна зможе отримати снаряди протягом декількох тижнів. Журналісти повідомляють, що задля цього виділять мільярд євро з Європейського фонду миру, який фінансує закупівлю зброї, як і пропонувалось на першому етапі надісланого плану.

У коментарі 24-му Каналу голова підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо заявила, що країни-члени ЄС продовжать надання військової підтримки Україні.

"ЄС прагне продовжувати надавати рішучу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це означає, що ми маємо заохочувати оборонну промисловість до прискорення та збільшення виробництва, особливо коли йдеться про боєприпаси. Зараз реалізується кілька ініціатив: на національному рівні, за допомогою двосторонніх угод, а також через спеціальну частину Європейського фонду миру", – сказала вона.

Крім того, за її словами, ЄС працює над стимулюванням європейських держав використовувати механізми спільних закупівель, щоб забезпечити кращі ціни та чіткіші стимули для оборонної промисловості збільшувати виробництво.

Зазначимо, Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, створений у березні 2021 року для посилення спроможності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку. Наразі частина коштів з цього інструменту використовується для відшкодування витрат на військову допомогу та оперативну підтримку, яку кожна столиця обіцяє Україні. Зазначимо, за рік повномасштабної війни країни – члени ЄС надали Фонду 3,6 мільярда євро.

Зрештою, перед зустріччю міністрів оборони, є надія щодо досягнення "політичного консенсусу". Однак, питання як оплачувати спільні покупки залишається предметом дискусій.

Хоча Жозеп Боррель закликав надати боєприпаси якнайшвидше ще три тижні тому, офіційне схвалення плану закупок, виготовлення та надання снарядів очікують під час зустрічі глав МЗС ЄС 20-го березня у Брюсселі. При цьому, остаточний план лідери Євросоюзу можуть підписати під час саміту 23 – 24 березня.