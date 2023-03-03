Деталі розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю для 24 Каналу.

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Він наголосив, що Естонія вже запропонувала передати щонайменше 1 мільйон снарядів для 155-міліметрових гаубиць, і продовжує тиснути на союзників, щоб вони зробили те саме.

Зверніть увагу! Естонія передала Україні майже всі свої 155-міліметрові гаубиці. Наші захисники вже закінчили навчання на цих артилерійських системах. За словами військовослужбовців ЗСУ, проблем з освоєнням гаубиць FH-70 не виникло, адже вони дуже схожі на радянські. Цікаво, що навчання тривало лише два тижні.

Де ЄС може взяти снаряди для України

Міністр оборони Естонії зазначив, що на майбутній зустрічі будуть обговорюватися 3 варіанти отримання боєприпасів:

використання власних запасів,

виконання контрактів, які ще не були виконані,

нові закупівлі у європейських виробників.

Отже, це три можливі способи отримати один мільйон снарядів. І, звісно, ми будемо продовжувати просувати це питання, щоб усі зрозуміли, чому це так важливо зараз для України,

– наголосив Ханно Певкур.

Додамо, що голова Міноборони Естонії також зауважив, що допомога від західних партнерів може бути в 10 разів більшою, ніж є зараз. Варто уточнити, що сама Естонія є найбільшим донором військової допомоги Україні.