Деталі розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю для 24 Каналу.
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Він наголосив, що Естонія вже запропонувала передати щонайменше 1 мільйон снарядів для 155-міліметрових гаубиць, і продовжує тиснути на союзників, щоб вони зробили те саме.
Де ЄС може взяти снаряди для України
Міністр оборони Естонії зазначив, що на майбутній зустрічі будуть обговорюватися 3 варіанти отримання боєприпасів:
- використання власних запасів,
- виконання контрактів, які ще не були виконані,
- нові закупівлі у європейських виробників.
Отже, це три можливі способи отримати один мільйон снарядів. І, звісно, ми будемо продовжувати просувати це питання, щоб усі зрозуміли, чому це так важливо зараз для України,
– наголосив Ханно Певкур.
Додамо, що голова Міноборони Естонії також зауважив, що допомога від західних партнерів може бути в 10 разів більшою, ніж є зараз. Варто уточнити, що сама Естонія є найбільшим донором військової допомоги Україні.