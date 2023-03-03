Детали рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью для 24 Канала.
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Он подчеркнул, что Эстония уже предложила передать минимум 1 миллион снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, и продолжает давить на союзников, чтобы они сделали то же самое.
Где ЕС может взять снаряды для Украины
Министр обороны Эстонии отметил, что на предстоящей встрече будут обсуждаться 3 варианта получения боеприпасов:
- использование собственных запасов,
- выполнение еще не выполненных контрактов,
- новые закупки у европейских производителей.
Итак, это три возможных способа получить один миллион снарядов. И, конечно, мы будем продолжать продвигать этот вопрос, чтобы все поняли, почему это так важно сейчас для Украины,
– подчеркнул Ханно Певкур.
Глава Минобороны Эстонии также отметил, что помощь от западных партнеров может быть в 10 раз больше, чем сейчас. Стоит уточнить, что сама Эстония является крупнейшим донором военной помощи в Украине.