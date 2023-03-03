НАТО готовит новые гарантии безопасности Альянса, которые планируют обнародовать в апреле этого года. Об этом в интервью 24 Каналу заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Россия – самая большая угроза для НАТО

Министр обороны заявляет, что четкая формулировка понятия "враг" в Альянсе сформировалась именно во время Мадридского саммита, состоявшегося в июне 2022 года. Тогда члены НАТО определили Россию как самую большую угрозу.

Дело не в восточном фланге НАТО, а в том, чтобы НАТО было готово воевать с первого выстрела. И это ясное понимание уже с Мадридского саммита, что наибольшей угрозой для НАТО является Россия. А это также означает, что восточный фланг должен быть в безопасности,

– говорит глава Минобороны Эстонии.

Ханно Певкур сравнивает восточный фланг НАТО с открытой дверью. По его словам, если ее оставить открытой, то враг может войти и в следующие. Проводя такую параллель, глава эстонского Минобороны подчеркивает безопасность этого фланга Альянса.

Вот почему восточный фланг НАТО так важен, и вот почему в апреле мы обнародуем новые планы для обеих стран, и это именно то, что нам нужно для обеспечения безопасности НАТО,

– заявил Певкур.

Обратите внимание! Министр обороны Ханно Певкур подразумевает планы безопасности от НАТО как для Эстонии, так и для Украины.

Поддержка Эстонии в войне с Россией