НАТО готує нові гарантії безпеки Альянсу, які планують оприлюднити у квітні цього року. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.

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Росія – найбільша загроза для НАТО

Міністр оборони заявляє, що чітке формулювання поняття "ворог" в Альянсу сформувалося саме під час Мадридського саміту, який відбувся у червні 2022 року. Тоді члени НАТО визначили Росію як найбільшу загрозу.

Справа не в східному фланзі НАТО, а в тому, щоб НАТО був готовий воювати з першого пострілу. І це чітке розуміння вже з Мадридського саміту, що найбільшою загрозою для НАТО є Росія. А це також означає, що східний фланг має бути в безпеці,

– говорить голова Міноборони Естонії.

Ханно Певкур порівнює східний фланг НАТО з відчиненими дверима. За його словами, якщо їх лишити відчиненими, то ворог може увійти й в наступні. Проводячи таку паралель, голова естонського Міноборони наголошує на убезпечені цього флангу Альянсу.

Ось чому східний фланг НАТО такий важливий, і ось чому незабаром у квітні ми оприлюднимо нові плани для обох країн, і це саме те, що нам потрібно для гарантування безпеки НАТО,

– заявив Певкур.

Зверніть увагу! Міністр оборони Ханно Певкур має на увазі плани безпеки від НАТО як для Естонії, так і для України.

Підтримка Естонії у війні з Росією