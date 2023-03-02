В Естонії завершилися навчання українських артилеристів на гаубицях FH-70. Останній етап тренувань показали на естонському телебаченні, інформує 24 Канал.

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Як проходили навчання українських військових

Естонські спеціалісти відзначили професійність ЗСУ, тому й термін навчання виявився коротшим, ніж планувалося напочатку.

У них багатий досвід роботи з радянськими буксируваними системами озброєнь. Так що можна сказати, що двох тижнів цілком вистачає,

– заявив підполковник, командир артилерійського батальйону Аллан Райдма.

"Боги війни" відгукуються про цей вид гармат дуже позитивно. Один із військовослужбовців ЗСУ підкреслює, що якість гаубиць FH-70 набагато краща, ніж у попередніх.

Є різниця в якості зброї, – військовий ЗСУ

Це приблизно, як їздити на "Жигулях" і на Mercedes. Сенс залишається тим самим, гармата вона і є гармата. Певні нюанси, звичайно, є, але в цілому все ідентично. Відрізняється лише якість,

– говорить військовослужбовець з позивним "Шрек".

Зазначимо, що це вже п'ята група українських артилеристів, яка проходить навчання в Естонії.

Що відомо про гаубицю FH-70 Гаубиця FH-70 – це самохідна установка, яка відрізняється від радянських зразків більш потужним 155-м калібром. Це універсальний стандарт НАТО, а тому у ЗСУ буде менше проблем з боєкомплектом.

Найближчими днями військові вирушать назад до України, проте зброя відразу на фронті не з'явиться. За словами артилеристів, їм ще доведеться провести навчання для побратимів, які не змогли відвідати їх в Естонії. Проте українські захисники вважають, що проблем з цим не виникне.

Українські військові опановують гаубицю FH-70: дивіться відео

На якій техніці ще навчаються ЗСУ