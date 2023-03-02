В Эстонии завершились учения украинских артиллеристов на гаубицах FH-70. Последний этап тренировок показали на эстонском телевидении, информирует 24 Канал.
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Как проходили учения украинских военных
Эстонские специалисты отметили профессионализм ВСУ, поэтому и срок обучения оказался короче, чем планировалось в начале.
У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает,
– заявил подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.
"Боги войны" отзываются об этом виде пушек очень положительно. Один из военнослужащих ВСУ подчеркивает, что качество гаубиц FH-70 гораздо лучше, чем у предыдущих.
Есть разница в качестве оружия, – военный ВСУ
Это примерно как ездить на "Жигулях" и на Mercedes. Смысл остается прежним, пушка она и есть пушка. Некоторые нюансы, конечно, есть, но в целом все идентично. Отличается только качество,
– говорит военнослужащий с позывным "Шрек".
Это уже пятая группа украинских артиллеристов, которая проходит обучение в Эстонии.
Что представляет собой гаубица FH-70?
Гаубица FH-70 – это самоходная установка, которая отличается от советских образцов и более мощным 155 калибром. Это универсальный стандарт НАТО, поэтому у ВСУ будет меньше проблем с боекомплектом.
В ближайшие дни военные отправятся обратно в Украину, однако оружие сразу на фронте не появится. По словам артиллеристов, им еще предстоит провести учения для собратьев, которые не смогли посетить их в Эстонии. Однако украинские защитники считают, что проблем с этим не возникнет.
Украинские военные осваивают гаубицу FH-70: смотрите видео
На какой технике еще учатся ВСУ
- Защитники проходят военные учения в Германии. Вблизи города Мунстер они овладевают тяжелыми танками Leopard 2.
- Украинские защитники тренируются и ЗРК Patriot. Соответствующие учения в Германии проходят шесть дней в неделю. Немецкие инструкторы отмечают, что военные ВСУ достаточно быстро овладевают новыми для них технологиями.
- В Великобритании украинские военные продолжают проходить обучение на танках Challenger 2. В Минобороны страны уверяют, что наши воины имеют большой опыт. Таким образом, сроки поставки этих танков в Украину сокращаются.