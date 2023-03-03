Об этом в интервью 24 Канала заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

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"Ход войны мог бы быть совсем другим"

Ханно Певкур отметил, что объявил новый пакет военной помощи Украине. Он разработан специально для наших спецподразделений.

Также Эстония передала третий военно-полевой госпиталь, сделанный вместе с Нидерландами и Норвегией. Интересно, что, по словам министра, в целом это 1,1% помощи от эстонского ВВП.

И мое послание моим западным союзникам и западным друзьям всегда заключалось в том, что все мы должны делать то же самое, потому что если вы возьмете такую же долю из своего бюджета, помощь Украине может быть в 10 раз больше. Потому что в настоящее время – это около 50 миллиардов долларов,

– подчеркнул Ханно Певкур.

Также он добавил, если взять ВВП 54 стран, входящих в формат "Рамштайн", то говорится примерно о 50 триллионов, так что если взять 1% от этого, это может быть 500 миллиардов.

Итак, вы знаете, когда мы дали 50 миллиардов, а могли бы дать 500 миллиардов, даже если бы это было 100 миллиардов, тогда ход войны мог бы быть совсем другим. Вот почему я всегда обращаюсь к своим друзьям с тем, что нам нужно сделать больше, всем союзникам. И я верю, что Эстония имеет право, и даже больше права, говорить, что мы сделали так много,

– подытожил глава Минобороны Эстонии.

Обратите внимание! Эстония передала Украине почти все свои 155-миллиметровые гаубицы. Наши защитники уже закончили обучение на этих артиллерийских системах. По словам военнослужащих ВСУ, проблем с освоением гаубиц FH-70 не возникло, они очень похожи на советские. Интересно, что обучение длилось всего две недели.