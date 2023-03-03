Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив голова Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Дивіться також НАТО має бути готовим воювати з першого пострілу, – міністр оборони Естонії

"Хід війни міг би бути зовсім іншим"

Ханно Певкур зазначив, що оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Він розроблений спеціально для наших спецпідрозділів.

Також Естонія передала третій військово-польовий госпіталь, який зробили разом з Нідерландами та Норвегією. Цікаво, що за словами міністра, загалом це 1,1% допомоги від естонського ВВП.

І моє послання моїм західним союзникам і західним друзям завжди полягало в тому, що всі ми повинні робити те саме, тому що коли ви візьмете таку ж частку зі свого бюджету, допомога Україні може бути в 10 разів більшою. Тому що на цей час – це близько 50 мільярдів доларів,

– наголосив Ханно Певкур.

Також посадовець додав, якщо взяти ВВП 54 країн, які входять до формату "Рамштайн", то йдеться приблизно про 50 трильйонів, тож якщо взяти 1% від цього, це може бути 500 мільярдів.

Отже, ви знаєте, коли ми дали 50 мільярдів, а могли б дати 500 мільярдів, навіть якби це було 100 мільярдів, тоді хід війни міг би бути зовсім іншим. Ось чому я завжди звертаюся до своїх друзів із тим, що нам потрібно зробити більше, усім союзникам. І я вірю, що Естонія має право, і навіть більше права, говорити, що ми зробили так багато,

– підсумував очільник Міноборони Естонії.

Зверніть увагу! Естонія передала Україні майже всі свої 155-міліметрові гаубиці. Наші захисники вже закінчили навчання на цих артилерійських системах. За словами військовослужбовців ЗСУ, проблем з освоєнням гаубиць FH-70 не виникло, адже вони дуже схожі на радянські. Цікаво, що навчання тривало лише два тижні.